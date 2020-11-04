В Туве столкнулись два автомобиля: 10 человек пострадали, пять из них - дети

В Туве на 895-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Туве, один человек погиб, 10 пострадали.

Авария произошла сегодня, в 12.43 по местному времени. По предварительным данным, водитель Nissan Liberty не справился с управлением, вылетел "на встречку" и столкнулся с автомобилем ВАЗ-219010. Пассажирка "ВАЗа" погибла на месте. 10 человек, в числе которых пять детей в возрасте от шести до 15 лет, были госпитализированы.

ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщают, что двое детей помещены в реанимацию.