04 Ноября 2020
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Туве столкнулись два автомобиля: 10 человек пострадали, пять из них - дети

В Туве на 895-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Туве, один человек погиб, 10 пострадали.

Авария произошла сегодня, в 12.43 по местному времени. По предварительным данным, водитель Nissan Liberty не справился с управлением, вылетел "на встречку" и столкнулся с автомобилем ВАЗ-219010. Пассажирка "ВАЗа" погибла на месте. 10 человек, в числе которых пять детей в возрасте от шести до 15 лет, были госпитализированы.

ТАСС со ссылкой на собственные источники сообщают, что двое детей помещены в реанимацию.

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В Туве столкнулись два автомобиля: 10 человек пострадали, пять из них - дети

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Теги: ДТП, авария, столкновение, дети, реанимация



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