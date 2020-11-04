В России новый максимум заразившихся коронавирусом: за сутки инфекцию подхватили 19,7 тысяч человек

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России достиг очередного максимума, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации оперативного штаба, только за сутки инфекцию подхватили 19 768 человек. Общее число зараженных достигло 1 693 454 человек.

В 23 регионах страны за сутки заболели свыше 200 человек. В восьми субъектах число заболевших за сутки превышает 300 человек. В Москве COVID-19 подхватили 5826 человек, в Санкт-Петербурге - 1031, в Московской области - 569, Нижегородской области - 417, в Архангельской области - 389.

В относительном выражении, по данным оперштаба, прирост увеличился до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Татарстан и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Чеченской Республике, Свердловской области и Республике Марий Эл (по 0,7%).

Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу заболевших за сутки - выявлено 277 новых случаев COVID-19.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского и Гаринского городских округов, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 326.

Состояние 312 госпитализированных оценивается как тяжелое, 243 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 169 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Восемь пациентов коронавирусом умерли. Общее число случаев смерти пациентов с COVID-19 достигло 800.