В России новый максимум заразившихся коронавирусом: за сутки инфекцию подхватили 19,7 тысяч человек

04 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО Московская область
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В России новый максимум заразившихся коронавирусом: за сутки инфекцию подхватили 19,7 тысяч человек

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России достиг очередного максимума, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации оперативного штаба, только за сутки инфекцию подхватили 19 768 человек. Общее число зараженных достигло 1 693 454 человек.

В 23 регионах страны за сутки заболели свыше 200 человек. В восьми субъектах число заболевших за сутки превышает 300 человек. В Москве COVID-19 подхватили 5826 человек, в Санкт-Петербурге - 1031, в Московской области - 569, Нижегородской области - 417, в Архангельской области - 389.

В относительном выражении, по данным оперштаба, прирост увеличился до 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Татарстан и Республике Дагестан (по 0,5%), Московской области, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Чеченской Республике, Свердловской области и Республике Марий Эл (по 0,7%).

Свердловская область вошла в десятку лидеров по числу заболевших за сутки - выявлено 277 новых случаев COVID-19.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+133), Ачитского городского округа, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского и Гаринского городских округов, Краснотурьинска, Красноуральска, Камышловского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Сысертского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 37 326.

Состояние 312 госпитализированных оценивается как тяжелое, 243 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 169 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 1371. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Восемь пациентов коронавирусом умерли. Общее число случаев смерти пациентов с COVID-19 достигло 800.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России новый максимум заразившихся коронавирусом: за сутки инфекцию подхватили 19,7 тысяч человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, болезнь, рост, covid-19, новая сводка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети