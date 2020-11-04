Голосование на всеобщих выборах в США завершилось

Голосование на всеобщих выборах США завершилось. Последним во вторник, в 20.00 по местному времени (9.00 мск среды) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Это самый западный населенный пункт США. В нем проживают примерно 300 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты телекомпании Си-эн-эн, Байден получил пока 215 голосов выборщиков, а Трамп - 165. Отметим, что для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, по предварительным подсчетам информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, по данным на 00:45 по времени восточного побережья США (08.45 мск) получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 60 461 523 голоса (48,6%).

Подсчет голосов продолжается. Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе.

Так, время выступления в штате Делавэр Джозеф Байден заявил, что считает, что "на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать, пока завершится трудная работа по подсчету голосов".

Дональд Трамп в своем Twitter в ответ на это высказывание пообещал сделать заявление сегодня ночью.

Последним закрылся избирательный участок в самом западном населенном пункте США с населением около 300 человек.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".