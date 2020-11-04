Голосование на всеобщих выборах в США завершилось

04 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Исход американских выборов-2020 во многом зависит от почтового голосования (2020) | Фото: nbcnews.com

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось

Голосование на всеобщих выборах США завершилось. Последним во вторник, в 20.00 по местному времени (9.00 мск среды) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах. Это самый западный населенный пункт США. В нем проживают примерно 300 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные подсчеты телекомпании Си-эн-эн, Байден получил пока 215 голосов выборщиков, а Трамп - 165. Отметим, что для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, по предварительным подсчетам информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, по данным на 00:45 по времени восточного побережья США (08.45 мск) получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 60 461 523 голоса (48,6%).

Подсчет голосов продолжается. Отметим, что и Трамп и Байден уже выразили уверенность в своей победе.

Так, время выступления в штате Делавэр Джозеф Байден заявил, что считает, что "на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать, пока завершится трудная работа по подсчету голосов".

Дональд Трамп в своем Twitter в ответ на это высказывание пообещал сделать заявление сегодня ночью.

Последним закрылся избирательный участок в самом западном населенном пункте США с населением около 300 человек.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Голосование на всеобщих выборах в США завершилось

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Джозеф Байден, Дональд Трамп, выборы президента США, голосование, республиканцы, демократы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети