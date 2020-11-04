Азербайджан пробивается "по-боксёрски". Юрий Котенок - о ситуации на фронте

Сегодня в СМИ появились сообщения, что близ села Тагавард в Карабахе Вооруженными силами Армении была уничтожена колонна "элитного спецназа" ВС Азербайджана. В свою очередь в Минобороны Азербайджана это назвали "очередной дезинформацией". Так или иначе очевидно, что конфликт лишь нарастает и все больше затягивается. В Карабахе находится военкор Юрий Котенок, он рассказал нам о ситуации на фронте.

1) Азербайджанская армия всё еще пытается продвинуться по ущелью к Шуши (где и задействованы элитные подразделения, - прим. ред.), а также развивать наступление на Лачин — не получается. Причин несколько, поскольку происходит качественное изменение целого ряда условий.

Во-первых, боевые действия теперь идут в сложной горно-лесистой местности.

Во-вторых, в этой местности есть мощная линия обороны — как новая, так и в виде долговременных огневых точек.

В-третьих, уже не те погодные условия, что были в начале конфликта.

И в-четвертых, у армян появился реальный опыт по работе с вражескими БПЛА. Всё это позволяет им держать позиции.

2) Что касается обращений, когда карабахское руководство заявляло о том, что азербайджанцы уже в 5 км от Шуши, речь шла об азербайджанской ДРГ, которая была уничтожена. Так что без паники.

3) Это не меняет того факта, что ДРГ появляется всё больше, и война постепенно принимает диверсионный характер. Азербайджан активно забрасывает такие группы в тыл армянам, армяне отвечают эффективными операциями на вражеских коммуникациях — засады на дорогах, перерезанные линии снабжения и т.д.

4) В целом, армяне довольно эффективно уничтожают вражеские ДРГ, перейдя к мобильной тактике. Сейчас для них самое важное — придерживаться её, не допуская новых попыток "перерезать" азербайджанское наступление, которые оба раза заканчивались очень плохо. Третья попытка лобовой контратаки может стать фатальной.

5) Армянам сейчас придется задействовать малые группы, минирование коммуникаций, снайперские, противотанковые и гранатометные пары. После каждого километра, взятого азербайджанской армией, — выбивать 3\4\5 групп с последующим отходом. Особое внимание — моментам подвоза боеприпасов. Да, Азербайджан имеет численное превосходство, но у него тоже есть свой предел — как количественный, так и моральный.

6) Азербайджан по-прежнему использует простую, но до недавних пор "боксёрскую" тактику — удар справа, удар слева. Сегодня пытались зайти с северо-восточной стороны. Агдамское направление по-прежнему актуально, хотя здесь азербайджанская армия так и не достигла существенных успехов.

7) На фоне всего этого азербайджанцы продолжают подъедать территории, которые остались в оперативной тени уже случившегося наступления. Где-то азербайджанская армия заходит в уже пустые посёлки, где-то после боестолкновений армяне вынуждены отступить — отсюда и заявленные 8 новых сёл.

Александр Жилин, военный обозреватель