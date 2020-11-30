01 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: zs74.ru

Медики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания

С инициативой отметить самоотверженный труд медиков в период пандемии выступил председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Награждение коллектива магнитогорской медсанчасти провел депутат областного парламента Владимир Дрёмов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

«В этот день, конечно, мне хочется выразить вам искренние слова благодарности,- обратился к присутствующим депутат Законодательного Собрания Владимир Дрёмов.- Ситуация тяжелая, но мы видим с какой честью вы боретесь с коронавирусной инфекцией. В процессе задействованы все без исключения подразделения больницы - врачи, медсестры, лаборанты, регистраторы, санитарки и многие другие. Я благодарю каждого из вас прежде всего за вашу преданность профессии. Мы ценим каждого из вас. Низкий вам поклон».

Среди награжденных- заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №2 Вера Шиляева, врач анестезиолог- реаниматолог отделения анестезиологии- реанимации №1 стационара Гаррик Леммер, врач- терапевт терапевтического отделения поликлиники №3 Елена Поротикова, фельдшер терапевтического отделения №2 поликлиники №2 Ирина Зуева, старшая медицинская сестра терапевтического приемного отделения стационара Юлия Балашова, медицинская сестра терапевтического отделения №2 поликлиники №1 Дарья Ладова, медицинская сестра терапевтического отделения №1 поликлиники №1 Дина Смирнова и администратор регистратуры поликлиники №2 Елена Исковских.

«Медики в нынешних условиях работают на износ, спасая жизни пациентов,- сказал директор АНО «ЦКМСЧ» Алексей Коваленко. - Практически без выходных, в сложных условиях. Я очень рад, что труд наших коллег оценен по достоинству. И очень надеюсь, что скоро пандемия закончится».

(2020)|Фото: zs74.ru

Врач- анестезиолог Гаррик Леммер в ответном слове от коллектива поблагодарил всех депутатов Законодательного Собрания и лично Владимира Дрёмова за оказанное внимание. Он вспомнил коллег, которые, погибли сражаясь с Covid-19, и попросил жителей Челябинской области помочь врачам в борьбе с вирусом: «Я хочу попросить всех тех, ради кого мы работаем, кого мы спасаем, ради кого мы рискуем своей жизнью, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью своих близких. Носить маски и перчатки, избегать массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию. Это совсем не сложно. Но именно так каждый из вас поможет замедлить распространение коронавируса и сократит нагрузку на врачей».

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Медики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» награждены благодарственными письмами Законодательного Собрания

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