01 Декабря 2020
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Общество Челябинская область
(2020) | Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

Работникам Областной клинической больницы № 3 вручили благодарственные письма ЗСО

Благодарственные письма Законодательного Собрания медицинским работникам Областной клинической больницы № 3 вручил вице-спикер Вадим Ромасенко.

Напомним, с инициативой отметить труд медицинских работников на октябрьском заседании Законодательного Собрания выступил его председатель и руководитель фракции «Единая Россия» областного парламента Владимир Мякуш. «Считаю, что в современных условиях, когда медицинские работники работают в напряженном режиме, им необходимы моральная и материальная поддержка. Поэтому предложил депутатскому корпусу отметить их труд благодарственными письмами и Почетными грамотами Законодательного Собрания с выплатой премии, – рассказал Владимир Мякуш. – Каждый депутат в своем округе уже подготовил кандидатуры для поощрения – всего тысяча медицинских работников – врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарок получат награды областного парламента. На эти цели направлено пять миллионов рублей».

От имени депутатов Законодательного Собрания благодарственные письма и денежные премии врачам и медицинским сёстрам пульмонологического отделения ОКБ № 3 вручил Вадим Ромасенко.

"Уверен, что так самоотверженно, как сегодня, наши врачи работали всегда, - подчеркнул Вадим Ромасенко, слова которого приводят в пресс-службе ЗСО. - Просто сейчас это увидели все. Когда врач заканчивает вуз, он даёт клятву проявлять высочайшее уважение к жизни человека, что они делают каждый день и час спасая наши жизни".

(2020)|Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

(2020)|Фото: zs74.ru, Дмитрий Куткин

В третьей областной больнице развёрнуто 968 коек для больных ковидом. Это самая крупная база по всей Челябинской области. Сегодня в клинике на стационарном лечении находится 800 человек.

"Трудно и напряженно работают наши доктора, - отметила заведующая пульмонологическим отделением ОКБ № 3 Елена Лозовая. - И очень важно, что их труд сегодня по достоинству оценили".

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Работникам Областной клинической больницы № 3 вручили благодарственные письма ЗСО

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