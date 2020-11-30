Депутатский рейд по аптечным сетям прошел в Катав-Ивановске

Доступность лекарств и цены на список препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, проверили депутаты Законодательного собрания Лена Колесникова и Александр Решетников. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСО.

В связи с эпидемической обстановкой в Челябинской области, а также возросшим спросом на ряд лекарственных препаратов в аптечных сетях, губернатор и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Текслер руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Владимир Мякуш поручили провести работу по контролю цен и наличию лекарственных препаратов в аптечных сетях на территории региона.

Депутаты Лена Колесникова и Александр Решетников вместе народными контролерами провели проверку уровня цен и наличия препаратов по девятнадцати позициям.

Рейды проводились гласно, открыто, с привлечением руководства аптек и средств массовой информации. Проверки показали, что около 50% препаратов отсутствуют в аптеках, с некоторой частью существуют проблемы с заказом у поставщиков. Информация передана в областной парламент для анализа ситуации.

Напомним, ранее активисты выявили в аптеках дефицит противовирусных препаратов. В ходе мониторинга общественники проверили 272 аптеки в 61 населенном пункте. По ее итогам в 18 аптеках был выявлен дефицит противовирусных препаратов с действующими веществами Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон. Кроме того, в 29,8% аптек отсутствовали пероральные антикоагулянты с действующими веществами Ривароксабан, Апиксабан. В 19,9% аптек не было гормональных противовоспалительных препаратов с действующими веществами Дексаметазон, Преднизолон, Метилпреднизолон. Антибиотики с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин отсутствовали только в 2,9% аптек.