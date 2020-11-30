В Челябинске могут приостановить работу ночного клуба, где устроили закрытую вечеринку

В Челябинске ночному клуб Gatsby, который нарушил запрет на проведение дискотек, грозит приостановка деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

В ночь на 28 ноября в новом ночном клубе устроили закрытую вечеринку. Однако в клуб нагрянула полиция. Одним из участников закрытой вечеринки оказался депутат Центрального района Челябинска Марсель Хазиев.

"МВД направит материалы в суд в конце недели. Санкции в данном случае от штрафа до закрытия. Здесь по всем признакам это приостановка деятельности заведения. Надеюсь, что суд примет это решение", - прокомментировала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Также, по ее мнению, наказание может грозить и депутату, который находился в клубе без маски.

"По фотографиям, которые были, он точно был не в маске. За нарушение масочного режима ему можно выписать штраф", - подчеркнула она.

Напомним, 19 ноября в регионе ввели дополнительные ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запретили проводить зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотеки, музыкальные представления и танцевальные программы.