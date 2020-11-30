Куйвашев встретился с депутатами Госдумы: подвели итоги года и наметили планы на будущее

Сегодня, 30 ноября, глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и депутаты Государственной думы в ходе рабочей встречи обсудили результаты совместной работы в завершающемся году, а также наметили дальнейшие планы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Конечно, пандемия коронавируса существенно сказалась на нашей работе, наших приоритетах. На первый план вышли обеспечение эпидемического благополучия и безопасности, забота о сохранении жизни и здоровья людей. Для этого приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса и граждан.

С начала пандемии на финансирование мер по борьбе с коронавирусом и стабилизации экономической ситуации было направлено почти 15 млрд рублей, из них 5,7 млрд рублей – средства областного бюджета. Ситуация с пандемией показала важность системного подхода при планировании мероприятий по развитию здравоохранения", - отметил губернатор, напомнив, что по его поручению в Свердловской области разрабатывается комплексная программа "Общественное здоровье уральцев".

Участники встречи обсудили ход бюджетного процесса, завершающегося сейчас в регионе. Евгений Куйвашев напомнил, что безусловным приоритетом здесь всегда остается выполнение всех социальных обязательств перед уральцами, а также реализация ключевых инфраструктурных проектов, обеспечение занятости жителей региона и поэтапное восстановление экономики. Серьезный ресурс здесь, по словам главы региона, есть у свердловского объединения "Депутатская вертикаль", в которое вошли депутаты всех уровней.

Отдельной темой обсуждения стало выстраивание диалога с жителями области, ответ на очевидный запрос людей на получение обратной связи.

"Для того, чтобы выстроить прямой диалог с людьми, есть сейчас современные средства: социальные сети, возможность использования электронных интерактивных видов работы, получить оценку работы каждого из депутатов, в том числе по такому направлению работы как лоббирование интересов Свердловской области", - отметил секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий, который также принял участие в рабочей встрече.

По словам депутата Госдумы Андрея Альшевских, поддержка обратной связи, поиск новых механизмов взаимодействия с уральцами – это база для депутатской работы, основа для принятия важнейших решений.

"При рассмотрении и принятии бюджета на заседании Госдумы многие вопросы, многие озвученные предложения сделаны с опорой на мнение губернатора, правительства, отдельных министерств. Но в первую очередь – на мнения жителей региона, которые мы там представляем. Благодаря опоре на эту обратную связь между первым и вторым чтением удалось дополнительно привлечь в регион более 15 млрд рублей по разным направлениям.

Это такие важные направления! Предположим, организация первичной медицинской помощи, обеспечение детей бесплатным питанием в школах, средства на доплату за классное руководство учителям, дорожное строительство, комфортная среда", - рассказал Андрей Альшевских.

Другими темами встречи стали подготовка к проведению Всемирных студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге и организация в 2021 году выборов в Госдуму на территории Свердловской области на высоком уровне и с безусловным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.