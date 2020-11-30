На Южном Урале двенадцать классов закрыты на карантин по коронавирусу

В школах Челябинской области 91 класс закрыт на карантин, 12 из них по коронавирусу. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замминистра, вводить дистант в школах не планируется, никаких предпосылок для этого нет.

"Заболеваемость сотрудников не растет. Мы берем все больничные, не только которые связаны с ОРВИ, ковидом и гриппом. Если брать совокупно, то у нас сейчас заболеваемость в педагогических коллективах по всем уровням идет на уровне 6,8%, педагогический персонал – 7%. В частности, по Челябинску заболеваемость в районе 5%", - отметила она.

В настоящий момент в регионе 91 класс закрыт на карантин в основном по ОРВИ. По коронавирусу на карантин отправлено 12 классов в Снежинске.