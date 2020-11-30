Фонд святой Екатерины передал ГКБ №40 шесть аппаратов ИВЛ за 18 миллионов рублей

30 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика
аппараты ИВЛ (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины передал ГКБ №40 шесть аппаратов ИВЛ за 18 миллионов рублей

Фонд святой Екатерины приобрел для ГКБ №40 Екатеринбурга шесть аппаратов ИВЛ "экспертного уровня". Надежные, функциональные и долговечные аппараты Puritan Bennett начнут работать в отделениях медучреждения уже завтра. Полная стоимость техники составила 18 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

"С самых первых дней эпидемии Фонд святой Екатерины был рядом с нами. Больница получала средства индивидуальной защиты, аппаратуру, сотрудники – горячее питание. Весомым вкладом в укрепление материально-технической базы больницы стало приобретение для наших реанимаций аппаратов ИВЛ экспертного класса. Сейчас в ГКБ №40 во всех корпусах развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, четыре реанимационных отделения спасают жизни самых тяжелых пациентов города и Свердловской области. Новые аппараты ИВЛ позволяют полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь", – подчеркнул главный врач ГКБ №40 Александр Прудков.

аппараты ИВЛ(2020)|Фото: Фонд святой Екатериныаппараты ИВЛ(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

В свою очередь директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что поставка партии аппаратов в ГКБ №40 является лишь частью огромного проекта по поддержке медиков в условиях пандемии. Так, накануне фондом было закуплено 64 кислородных концентратора для областных медучреждений. На данный момент идет монтаж кислородопроводов в лечебных учреждениях и продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.

аппараты ИВЛ(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Раньше сложно было даже мечтать, что представится возможность работать на аппаратуре такого класса, – она дает возможность не только проводить качественную вентиляцию легких, но и производить мониторинг жизненно важных параметров пациента. Думаю, что эти аппараты спасут много жизней", – рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ №40 Владимир Багин.

Владимир Багин(2020)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним, что с весны текущего года Фонд святой Екатерины активно участвует в помощи не только населению, пострадавшему от пандемии коронавируса, но и медорганизациям, испытывающим дефицит в СИЗ и технике. Специально для них были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. В распоряжение станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса были переданы 30 новых автомобилей и кислородная станция, а с начала ноября Фонд святой Екатерины начал еще и обеспечение медиков "красной" зоны горячим питанием.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фонд святой Екатерины передал ГКБ №40 шесть аппаратов ИВЛ за 18 миллионов рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Фонд святой Екатерины, поддержка, аппараты ИВЛ, ГКБ №40



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети