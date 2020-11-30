Фонд святой Екатерины передал ГКБ №40 шесть аппаратов ИВЛ за 18 миллионов рублей

Фонд святой Екатерины приобрел для ГКБ №40 Екатеринбурга шесть аппаратов ИВЛ "экспертного уровня". Надежные, функциональные и долговечные аппараты Puritan Bennett начнут работать в отделениях медучреждения уже завтра. Полная стоимость техники составила 18 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда.

"С самых первых дней эпидемии Фонд святой Екатерины был рядом с нами. Больница получала средства индивидуальной защиты, аппаратуру, сотрудники – горячее питание. Весомым вкладом в укрепление материально-технической базы больницы стало приобретение для наших реанимаций аппаратов ИВЛ экспертного класса. Сейчас в ГКБ №40 во всех корпусах развернуто 1065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, четыре реанимационных отделения спасают жизни самых тяжелых пациентов города и Свердловской области. Новые аппараты ИВЛ позволяют полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь", – подчеркнул главный врач ГКБ №40 Александр Прудков.

В свою очередь директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев отметил, что поставка партии аппаратов в ГКБ №40 является лишь частью огромного проекта по поддержке медиков в условиях пандемии. Так, накануне фондом было закуплено 64 кислородных концентратора для областных медучреждений. На данный момент идет монтаж кислородопроводов в лечебных учреждениях и продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты.

"Раньше сложно было даже мечтать, что представится возможность работать на аппаратуре такого класса, – она дает возможность не только проводить качественную вентиляцию легких, но и производить мониторинг жизненно важных параметров пациента. Думаю, что эти аппараты спасут много жизней", – рассказал заведующий реанимационным отделением ГКБ №40 Владимир Багин.

Напомним, что с весны текущего года Фонд святой Екатерины активно участвует в помощи не только населению, пострадавшему от пандемии коронавируса, но и медорганизациям, испытывающим дефицит в СИЗ и технике. Специально для них были закуплены крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, экспресс-тесты, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование. В распоряжение станции скорой медицинской помощи им. В. Ф. Капиноса были переданы 30 новых автомобилей и кислородная станция, а с начала ноября Фонд святой Екатерины начал еще и обеспечение медиков "красной" зоны горячим питанием.