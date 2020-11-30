30 Ноября 2020
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Владимир Якушев, Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Накануне.RU

Потепление отношений: новый полпред работает по обращениям граждан вместе с Куйвашевым

Заметное потепление отношений произошло между полпредством и губернаторской резиденцией после отставки Николая Цуканова с поста полномочного представителя. Пресс-службы губернатора и нового полпреда отчитываются о совестной работе по обращениям граждан.

Так, сегодня Владимир Якушев и Евгений Куйвашев взяли под контроль вопрос предоставления жилья жительнице Новоуральска Анне Мухачевой. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики. Анна имеет право на получение квартиры как ребенок-сирота. С таким вопросом жительница региона обратилась к полпреду в ходе приема граждан сегодня, 30 ноября. Она рассказала, что с 18 лет ждет ключи от собственной квартиры.

По словам губернатора, решением этого вопроса органы власти уже занимаются, и Анна Мухачева получит положенное ей жилье в первом квартале следующего года.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

"Строительство дома, в котором находится квартира, предназначенная для передачи, завершилось в этом году. Сейчас идет оформление правоустанавливающих документов. Анна Дмитриевна значится в региональном списке детей-сирот на территории Новоуральского городского округа. Она учтена под номером 22, при этом в доме 36 квартир. Нет сомнений в том, что Анна Дмитриевна получит свое жилье", - заверил Евгений Куйвашев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, все вопросы, с которыми граждане обратились на личном приеме, Владимир Якушев взял на особый контроль. Главным федеральным инспекторам даны поручения непосредственно на местах контролировать исполнение решений.

Владимир Якушев(2020)|Фото: Накануне.RU

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Потепление отношений: новый полпред работает по обращениям граждан вместе с Куйвашевым

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Теги: Якушев, Куйвашев, квартира, контроль, Новоуральск



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