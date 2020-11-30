30 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
елка, Новый год, Дед Мороз (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области новогодние утренники в детсадах пройдут без родителей

В Челябинской области новогодние утренники в детских садах пройдут без родителей. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она напомнила, что утренники проводятся в замкнутых пространствах и присутствие родителей это лишняя нагрузка и инфекция. В соответствии с санитарными требованиями массовые мероприятия в дошкольных учреждениях не проводятся.

"Это мероприятие всегда проводится именно силами детей и педагогов. Поэтому елки будут, утренники будут. Родители у нас продвинутые, может быть помощник воспитателя или второй воспитатель снимет это на видео и выложит в родительских чатах", - отметила она.

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В Челябинской области новогодние утренники в детсадах пройдут без родителей

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Теги: детсад, утренник, новый год, дети, родители,



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