В Челябинской области новогодние утренники в детсадах пройдут без родителей

В Челябинской области новогодние утренники в детских садах пройдут без родителей. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова, передает корреспондент Накануне.RU.

Она напомнила, что утренники проводятся в замкнутых пространствах и присутствие родителей это лишняя нагрузка и инфекция. В соответствии с санитарными требованиями массовые мероприятия в дошкольных учреждениях не проводятся.

"Это мероприятие всегда проводится именно силами детей и педагогов. Поэтому елки будут, утренники будут. Родители у нас продвинутые, может быть помощник воспитателя или второй воспитатель снимет это на видео и выложит в родительских чатах", - отметила она.