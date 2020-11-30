Общественники Екатеринбурга украсят деревья сквера Бориса Рыжего мандаринами

Активисты общественного движения "За правду" в рамках федерального проекта "Культурный фронт ЗА ПРАВДУ" украсят деревья сквера Бориса Рыжего рыжими мандаринами.

Об этом Накануне.RU сообщил куратор сквера и координатор движения Алексей Никифоров. Акция состоится 1 декабря в 12.00.

Напомним, в Екатеринбурге установили памятный стенд возле дома, где провел свое детство поэт Борис Рыжий. В доме №44 по улице Титова стихотворец прожил с 1980 по 1991 годы. Знак был воздвигнут компанией "Атомстройкомплекс".