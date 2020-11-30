30 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Борис Рыжий (2020) | Фото: stihi.ru

Общественники Екатеринбурга украсят деревья сквера Бориса Рыжего мандаринами

Активисты общественного движения "За правду" в рамках федерального проекта "Культурный фронт ЗА ПРАВДУ" украсят деревья сквера Бориса Рыжего рыжими мандаринами.

Об этом Накануне.RU сообщил куратор сквера и координатор движения Алексей Никифоров. Акция состоится 1 декабря в 12.00.

Напомним, в Екатеринбурге установили памятный стенд возле дома, где провел свое детство поэт Борис Рыжий. В доме №44 по улице Титова стихотворец прожил с 1980 по 1991 годы. Знак был воздвигнут компанией "Атомстройкомплекс".

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Общественники Екатеринбурга украсят деревья сквера Бориса Рыжего мандаринами

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Теги: Борис Рыжий, За правду, акция, сквер, мандарины



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