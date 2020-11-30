В Японии за месяц от самоубийств погибло больше людей, чем от коронавируса за год

В октябре в Японии от самоубийств погибло больше людей, чем от корнавируса за весь 2020 год. Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что ситуация с коронавирусом может привести к кризису психического здоровья, так как массовая безработица, социальная изоляция, нагнетание страха бьют по психике.

Только за месяц в стране восходящего солнца было совершено 2153 самоубийств, в то время как от коронавируса с начала года умерли 2087 человек. Это ставит вопрос: в Японии эпидемия коронавируса или эпидемия самоубийств?

На самом деле уровень самоубийств в Японии высокий и без коронавируса. Ежегодно накладывают на себя руки около 20 тыс. человек. Около 1,5% всех смертей - это самоубийства. Для сравнения, в России уровень самоубийств тоже высокий, но он стабильно снижается с начала 2000-х и снизился уже до уровня ниже 1% от общего числа смертей.

В расчете на 100 тыс. населения уровень самоубийств в Японии почти 20 за год (в России - около 12). Это один из самых высоких показателей самоубийств в мире.

Адъюнкт-профессор Университета Васэда в Токио и эксперт по самоубийствам Митико Уэда отмечает, что влияние коронавируса и вызванных им ограничений минимально. Основные причины - психологические.

Но интересно, что число самоубийств особенно сильно выросло среди женщин - на 83% в октябре год к году. Среди мужчин - только на 22%. Это может быть вызвано тем, что женщины составляют больший процент работников в туристической отрасли, гостиничном бизнесе, сфере общественного питания и розничной торговле, где увольнения были самыми масштабными. То есть это все же последствие "коронакризиса".

Япония - единственная страна группы G7, где самоубийство является основной причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 39 лет . Также еще до коронавируса в стране росло число самоубийств среди лиц моложе 20 лет. Этому способствуют психологически невыносимые условия жизни. Многие дети-дошкольники звонят на горячую линию из-за проблем с психикой.

По данным Национального центра здоровья и развития детей, 75% японских школьников проявляют признаки стресса. Эксперт центра Нахо Морисаки утверждает, что существует большая связь между тревожностью детей и их родителями.

Специалисты ожидают, что если ситуация с коронавирусом в мире не улучшится, то последствия для экономики будут еще более плачевными, и это еще больше увеличит число самоубийств в Японии.

Что касается собственно коронавируса, то в странах Юго-Восточной Азии с ним справляются относительно успешно. Но случай Японии показывает, что наряду с коронавирусом в странах существуют более опасные явления, о которых в борьбе с ним не стоит забывать.

Как сообщало Накануне.RU, еще в конце марта трехкратный обладатель Пулитцеровской премии Томас Фридман написал колонку в New York Times, что ограничительные меры и вызванные им негативные экономические последствия могут принести больший вред, чем сама эпидемия, и убить многих людей другими способами.