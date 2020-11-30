"Россети Урал" - снова лучший налогоплательщик Свердловской области

Компания "Россети Урал" в очередной раз стала победителем ежегодного конкурса "Лучший налогоплательщик". Энергетики в 2019 году внесли в бюджеты разных уровней порядка 6 млрд рублей, кроме того более 3 млрд рублей компания внесла в федеральные страховые, медицинские и пенсионные фонды.

Звание "Лучший налогоплательщик" подтверждает статус энергокомпании как социально-ориентированной, которая обеспечивает устойчивое, планомерное и своевременное поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней, своевременно выплачивает заработную плату своим работникам, принимает меры по сохранению объемов действующего производства, развитию и модернизации производственных мощностей, активному внедрению инновационных технологий.

Конкурс "Лучший налогоплательщик" проводится с 2011 года с целью повышения социальной ответственности бизнеса, популяризации опыта работы лучших налогоплательщиков Свердловской области, повышении их роли в социально-экономическом развитии региона. Значительный вклад компании "Россети Урал" в формирование доходной части регионального бюджета неоднократно отмечался конкурсной комиссией Правительства Свердловской области.

Стоит отметить, что группа компаний "Россети" с 1 января 2020 года стала участником налогового мониторинга. Данная форма налогового контроля позволит минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума. Переход компании "Россети Урал" на систему онлайн мониторинга запланирован на 2023 год.

Налоговый мониторинг предполагает открытие компаниями налоговым органам доступа к своему налоговому и бухгалтерскому учету в режиме онлайн, предоставление первичных документов и пояснений по запросам налоговиков. Налоговый орган в свою очередь дает разъяснения по тем или иным налоговым рискам, исходя из информации, которую налогоплательщик предоставляет до заключения той или иной сделки, во время ее заключения, до подачи и после подачи налоговой декларации. Помимо этого, система позволяет ускорить разрешение спорных ситуаций в части применения налогового законодательства. Система действует в России с 2016 года.

