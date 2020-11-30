Так, в баре Banny Barow выявлены факты курения кальяна, а в пабе "Джеймс Батлер" проводилась дискотека.

Речь идет о барах "Bunny Burrow" и "Джеймс Батлер".

В Челябинске суд привлек к административной ответственности владельцев двух баров за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда.

В Челябинске владельцев двух баров наказали за нарушение режима по коронавирусу





