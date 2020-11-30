В Екатеринбурге скончалась известный врач-вирусолог

В Екатеринбурге скончалась старейший сотрудник МАУ "Клинико-диагностический центр", ветеран труда, известный врач-вирусолог Галина Степанова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, она стояла у истоков создания Клинико-диагностического центра. Ее богатый профессиональный опыт и глубокие знания оказали большое влияние на становление и развитие лаборатории вирусологии и внедрение передовых лабораторно-диагностических технологий в практику здравоохранения города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, администрация города, Екатеринбургская городская дума и коллектив МАУ "Клинико-диагностический центр" выразили искренние соболезнования родным и близким Галины Степановой.

Проводы состоятся утром во вторник, 1 декабря, в траурном зале ЦГБ №40.