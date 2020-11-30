Челябинца, который поджег сожительницу в новогоднюю ночь, приговорили к девяти годам колонии

Жителя Челябинска приговорили к девяти годам колонии строгого режима за причинение смерти по неосторожности сожительнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью 1 января текущего года осужденный поссорился с сожительницей. Он плеснул ей на ноги и диван жидкостью для чернения колес, в состав которой входит керосин, и поджег зажигалкой.

Женщина получила ожоги 80 % тела и скончалась в больнице.