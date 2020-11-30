В честь свердловского егеря, застреленного браконьером, назвали улицу в Тавде

В уральском городе Тавда в честь героически погибшего охотинспектора Андрея Киргинцева названа улица.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, его имя будет носить новая улица, расположенная в юго-восточной части города, в границах улиц Щорса – Ломоносова – Сергея Лазо. Государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Киргинцев успешно боролся с браконьерами в труднодоступных территориях Тавдинского городского округа и Таборинского муниципального района более 10 лет. Он погиб в ноябре 2019 года.

Все произошло в районе озера Баговер: во время рейда при проверке документов браконьер выстрелил в инспектора и пытался выстрелить в его напарника. В результате нападения Киргинцев погиб, а его напарник серьезно пострадал. Браконьер осужден и теперь отбывает срок. Ему назначили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По постановлению главы Тавдинского городского округа новая улица, предназначенная для индивидуальной жилой застройки, теперь будет носить имя Андрея Киргинцева.

Напомним, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, президент России Владимир Путин посмертно наградил Киргинцева орденом Мужества.