В поликлиники Екатеринбурга поступило 100 тысяч доз вакцины "Ультрикс Квадри"

В поликлиниках уральской столицы появилась новая четырехвалентная вакцина против гриппа и ОРВИ "Ультрикс Квадри". Поставка рассчитана на 100 тыс. горожан от 6 до 60 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Это новая отечественная вакцина, изготовленная в соответствии с рекомендациями ВОЗ и с учётом эпидемиологической ситуации. Вакцина отличается от предыдущей (трёхвалентной) тем, что содержит наиболее широкий на сегодняшний день профиль эффективности и безопасности. В её состав входят антигены вирусов гриппа типа В линии "Ямагата" и "Виктория", – рассказал главный внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Александр Харитонов.

Привиться можно по месту жительства или работы. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и полис медицинского страхования. Помимо этого, по решению управления здравоохранения городской администрации в офисных и торгово-развлекательных центрах Екатеринбурга будут организованы работы дополнительных прививочных бригад. Таким образом поставить прививку смогут как работники офисов и ТРЦ, так и посетители последних. О графике вакцинации жители города будут проинформированы дополнительно.

Напомним, что в рамках обеспечения потребности Национального календаря профилактических прививок, холдинговая компания Госкорпорации Ростех "Нацимбио" осуществила поставку свыше 306,6 тыс. доз четырехвалентной вакцины в Свердловскую область.