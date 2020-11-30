Мораторий на проверки малого бизнеса в России продлили на год

В России продлевается мораторий на проверки малого бизнеса – до 31 декабря 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Оно началось с обсуждения новых мер поддержки небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, передает Regnum.

Ранее поручение продлить мораторий дал президент РФ Владимир Путин. По его словам, необходимо донастраивать меры поддержки предприятий и предпринимателей, особый акцент сделать на поддержке малого и среднего бизнеса.

Президент также предложил продлить отсрочку для самых пострадавших компаний по страховым взносам еще на три месяца.