30 Ноября 2020
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Общество Пермский край
Общественный транспорт в Перми (2020) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Перми напоминают о изменениях маршрута движения нескольких автобусов в Индустриальном и Свердловском районах

С началом зимы поменяется маршрут движения нескольких автобусов в Индустриальном и Свердловском районах Перми, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Ранее на недоступность транспорта жаловались жители микрорайона Ипподром. В департаменте транспорта изменили маршруты автобусов №№28 и 29: они поедут по улицам Мира и Леонова. Кроме этого, на маршрутах появятся автобусы с низкопольными площадками. При этом на улицу Свиязева будет заезжать автобус №9. В Свердловском районе изменения затронут автобусный маршрут №51 "микрорайон Владимирский – станция "Пермь-1". Последний автобус от станции "Пермь-1" отправится в 22.20, а часть автобусов из микрорайона Владимирский поедут до улицы Советской.

Изменятся также маршруты №16 "микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд", №19 "Липовая гора – улица Попова" и №59 "микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова". Всю необходимую информацию можно получить на сайте МКУ "Гортранс" в разделе "Онлайн-расписание". Все изменения вступают в силу 1 декабря.

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В мэрии Перми напоминают о изменениях маршрута движения нескольких автобусов в Индустриальном и Свердловском районах

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Теги: Индустриальный район, Свердловский район, автобус



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