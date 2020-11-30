30 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Еще 381 житель Среднего Урала заболел коронавирусом

На территории Свердловской области зарегистрирован 381 новый случай заражения коронавирусом. При этом, накануне в связи с выздоровлением было выписано 383 ранее зараженных. Таким образом, общее число заболевших составляет 46 тыс. 326, 38 тыс. 544 из которых уже излечились от болезни.

172 новых случая зафиксированы в Екатеринбурге. Остальные зараженные являются жителями Алапаевска, Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижних Серег, Невьянска, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, ЗАТО Свободный, Среднеуральска, Североуральска, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, из 572 госпитализированных в тяжелом состоянии, 335 находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая и 223, подключенных к аппаратам ИВЛ. В государственных больницах Свердловской области находится 916 пациентов средней степени тяжести. В муниципальных больницах таких пациентов – 2 тыс. 420.

Помимо этого зарегистрировано девять новых случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей – 1 тыс. 27.

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Еще 381 житель Среднего Урала заболел коронавирусом

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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