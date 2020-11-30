Из-за коронавируса власти Перми отказались от строительства городка на эспланаде

Власти Перми приняли решение отказаться от строительства традиционного ледового городка на эспланаде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Вместо этого планируется "усилить" локации в районах - акцент смещен с массовых мероприятий на развитие пешеходных новогодних маршрутов. В этом году к трем существующим прибавится еще два - в Индустриальном и Свердловском районах.

"В связи с эпидемиологической обстановкой празднование Нового года с традиционным размахом, как это было в Перми раньше, в этом году невозможно. Центральная ледовая площадка на городской эспланаде ежегодно сосредотачивает тысячи посетителей, но не дать ничего горожанам взамен, особенно в это депрессивное время, мы считаем неправильным, поэтому пошли по логике рассредоточения новогодних объектов в районах", - прокомментировал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Планируется, что на эспланаде разместится только главная городская ель и светодиодный фонтан у "Театра-Театра". В сквере у гостиницы "Урал" будут оформлены ели и появятся арт-объекты, в Театральном сквере – елка, ледовые объекты и уличная выставка. Ледовые фотозоны, тематические арки будут установлены на набережной реки Камы, также будут оформлены ротонды и опоры освещения. На Соборной площади появятся ель и тематические арки.