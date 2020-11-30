В Перми в рамках ремонта к 300-летию города подрядчик "увёл" 6 миллионов

В Перми началось расследование мошенничества при капремонте фасадов домов на Комсомольском проспекте, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Речь идёт о домах №№ 50 и 63. Капремонт фасадов, крыши и фундамента зданий приурочен к 300-летию Перми. Во время прокурорской проверки выяснилось, что соответствующие муниципальные контракты НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" заключила с ООО "Стротекс" в декабре 2019 г. Согласно договору, подрядчику перевели аванс в 6 млн руб.

По состоянию на июль 2020 г., работы так и не были начались. Прокурор Свердловского района Перми заказчику и подрядчику внёс представления, в которых потребовал как можно быстрее начать ремонт. Требования прокуратуры остались без ответа, материалы ушли в правоохранительные органы. 26 ноября возбуждено дело о мошенничестве.