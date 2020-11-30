30 Ноября 2020
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Общество Свердловская область
скорая помощь, автомобиль, скорая (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

"Бригаде просто не открыли дверь". В Минздраве прокомментировали обвинения свердловской чиновницы в некомпетентности ведомства

Министерство здравоохранения Свердловской области прокомментировало обвинение ведомства в некомпетентности со стороны главного специалиста секретариата губернатора Юлии Шклярик. Напомним, что чиновница, зараженная коронавирусом, как и вся ее семья, пожаловалась на неоказание ей квалифицированной медицинской помощи.

В ходе проверки региональным минздравом было доказано, что все службы медицинской помощи действовали согласно существующим алгоритмам и не нарушили установленный порядок.

"Служба скорой медицинской помощи выезжала на все случаи обращений с соблюдением нормативов по времени доезда. Всего за трое суток "скорая" выезжала пять раз по разным поводам. Стоит отметить, что в одном из случаев бригаде просто не открыли дверь. Также в одном из случаев пациентка покинула медицинское учреждение до начала необходимых медицинских манипуляций. Решения медиков "скорой помощи", врачей и медицинского персонала медицинских учреждений, в которые обращались жительница региона и члены ее семьи, в каждой ситуации также признаны соответствующими регламентам и достаточными для оказания медицинской помощи, сохранения жизни и здоровья пациента", - сообщили в оперштабе.

Помимо этого, в министерстве здравоохранения сообщили, что готовы провести проверку дополнительных фактов в случае их появления или в случае обращения пациентки в ведомство. Однако, на данный момент, поступления такого обращения зафиксировано не было.

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"Бригаде просто не открыли дверь". В Минздраве прокомментировали обвинения свердловской чиновницы в некомпетентности ведомства

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Теги: коронавирус, Минздрав, Юлия Шклярик, проверка



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