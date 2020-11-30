30 Ноября 2020
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Происшествия Челябинская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

В Копейске мэрию уличили в оплате невыполненных работ по благоустройству скверов

В Копейске муниципальное учреждение "Городская служба заказчика" уличили в оплате невыполненных работ по благоустройству скверов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" муниципалитет получил около 47 млн руб. Было заключено пять муниципальных контрактов на проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

С ООО "УралДорСтрой" был заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественных территорий до 15 ноября. В ходе проверки были выявлены факты оплаты невыполненных работ на сумму свыше 1,8 млн руб.

Так, в сквере "Книга памяти" оплатили невыполненные работы по устройству металлических пешеходных ограждений, установке скамеек, монтажу светильников на общую сумму 922 тыс. руб. В сквере "Ветеран" не были выполнены работы по уходу за газонами, подготовке стандартных посадочных мест, установке скамеек и урн на сумму 746,9 тыс. руб. В сквере по улице Молодежная не высадили цветы на сумму 157,3 тыс. руб.

Начальнику муниципального учреждения и подрядчику внесены представления с требованием устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры работы были выполнены.

Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а начальнику муниципального учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства.

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В Копейске мэрию уличили в оплате невыполненных работ по благоустройству скверов

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Теги: благоустройство, скверы, прокуратура, проверка,



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