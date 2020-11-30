В Шереметьево среди багажа обнаружили излучающую радиацию сумку

В августе на Кольцовской таможне в Екатеринбурге задержали радиоактивную посылку. Международное почтовое отправление прибыло из Китая.

Подозрительный предмет изолирован в отдельное помещение. Специальные службы проводят дополнительные проверки. ФГУП "Радон" утилизирует сумку, если опасения подтвердятся.

Датчики безопасности сработали во время сортировки багажа, сообщает РИА Новости.

В московском аэропорту Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.





