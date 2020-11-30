30 Ноября 2020
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Экономика В России
Банковские карты ВТБ, Тинькофф, Сбербанк. (2020) | Фото:Накануне.RU

40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты – Сбер

Число россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты, за время эпидемии выросло до 40%, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. И это число "стабильно растет".

"Сейчас она (доля клиентов, которые пользуются картой и не снимают наличных) составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии", - цитирует Ведяхина РИА Новости.

В Сбере отмечают, что Россия стала одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий и росту безналичных платедей.

Так, около 85% клиентов банка пользуются картами для безналичных переводов и расчетов за покупки. Около 64 млн клиентов пользуются мобильным приложением.

По данным "Коммерсанта", в первом квартале 2020 года снятие наличных стало самой непопулярной операцией по пластиковым картам. При этом за тот же период россияне потратили безналом на покупки 7 трлн руб., это почти на 10% больше объема снятия наличных.

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40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты – Сбер

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Теги: безналичный расчет, россияне, сбер, пластиковые карты, снятие наличных



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