40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты – Сбер

Число россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты, за время эпидемии выросло до 40%, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. И это число "стабильно растет".

"Сейчас она (доля клиентов, которые пользуются картой и не снимают наличных) составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии", - цитирует Ведяхина РИА Новости.

В Сбере отмечают, что Россия стала одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий и росту безналичных платедей.

Так, около 85% клиентов банка пользуются картами для безналичных переводов и расчетов за покупки. Около 64 млн клиентов пользуются мобильным приложением.

По данным "Коммерсанта", в первом квартале 2020 года снятие наличных стало самой непопулярной операцией по пластиковым картам. При этом за тот же период россияне потратили безналом на покупки 7 трлн руб., это почти на 10% больше объема снятия наличных.