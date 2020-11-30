30 Ноября 2020
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Политика Курганская область
Вадим Шумков (2019) | Фото: youtube.com

Губернатор Шумков провел личный прием граждан, позвонив им по телефону 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел личный прием граждан по поручению Президента РФ. Из-за пандемии общение с жителями области прошло по телефону, но от этого не стало менее важным, как для заявителей, так и для главы региона. 

В ходе диалога жители области информируют главу региона о реальной ситуации и обсуждают возможные варианты решения проблем. Так произошло и по обращению заявительницы из п. Введенское, которая  рассказала Губернатору о ремонте школы. По ее мнению, строители не торопятся выполнять работы. Ремонт входной группы должен быть завершен, но работы сделаны на 85 процентов. Губернатор поручил к решению вопроса подключить Главу Кетовского  района Сергея Дудина. Также глава региона рассказал, что предложил вместо покраски фасада обшить здание декоративными кассетами с утеплением. Капитальный ремонт школы будет выполнен до конца года. 

Вадим Шумков  позвонил жителю рабочего поселка Каргаполье, где решается давняя проблема с очистными сооружениями. "Закончим в июле 2021 года, - заверил губернатор. - Как я вам обещал, когда приезжал в Каргаполье - очистные будут. Подрядчики добросовестные, я заезжал, смотрел. Уверен, что в сроки все закончим", — отметил Вадим Шумков. 

В телефонном разговоре заявительница из мкр. Черемухово Кургана узнала, что школьный автобус для ребятишек 59 школы, по поводу которого она обращалась,  уже закуплен, поступит в январе. "А если произойдут какие-то заминки, выходите на меня через аппарат губернатора, я изучу проблему и постараюсь ее решить", - предложил глава региона. 

Совместно контролировать работы по ремонту детского сада "Елочка",  что находится в п. Увал, попросил губернатор местного жителя, который волнуется по поводу благоустройства учреждения. Работы запланированы на следующий год. Определены средства на ремонт.  "Давайте договоримся, что в августе следующего года вы сделаете звонок в аппарат губернатора и проинформируете, как работы идут, телефон вам дадут", - сказал глава региона. 

Губернатор пообщался с шестью жителями, каждого из которых волнуют простые, но важные вопросы: ремонт социальных объектов, остановок, водоснабжение. Губернатор поблагодарил зауральцев  за активную жизненную позицию и предложил чаще взаимодействовать с местной властью по решению этих вопросов, а также совместно контролировать их выполнение. 

Подобный формат – звонки гражданам, которые обращались с вопросами  – Вадим Шумков использует регулярно. 

 

 

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Губернатор Шумков провел личный прием граждан, позвонив им по телефону 

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