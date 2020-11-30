В Курганской области заканчивают ремонты еще двух школ и детсада

Почти полвека не знала капитального ремонта школа в селе Краснознаменское Мишкинского района. В октябре 2020 году благодаря областной инвестиционной программе в учреждении завершился ремонт. Место старого шифера на крыше занял профнастил, старые двери заменили на новые, вместо чугунных батарей – современные радиаторы, новые и, главное, сохраняющие тепло окна. Теперь почти 100 учеников будут чувствовать себя в стенах родной школы комфортно и уютно.

В селе Кирово Мишкинского района в школе, где учится около 300 детей, работы еще продолжаются. Кировская школа поделена на два здания, в одном из которых учатся дети начальных классов, в другом - старшеклассники. Ремонт идет сразу в двух зданиях, но отличается масштабностью: для старшеклассников ремонтируют только пол, в здании для детей помладше предусмотрен ремонт окон, кровли, замена всех дверей, септика, отопления. Работы должны завершить до конца ноября.

В здании сельского детского сада заменили окна, отопление и канализацию, отремонтировали отмостку, идет замена дверей, приступили к ремонту фасада. Работы продлятся до середины декабря, после чего 50 малышей снова смогут вернуться в уже обновленный детсад.

Как отметила директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова:

"Губернатор Курганской области Вадим Шумков часто сам выезжает в районы и поэтому знает, какое состояние имеют объекты социальной сферы. Он поставил задачу ежегодно наращивать объемы строительства и увеличивать количество ремонтируемых и благоустраиваемых школ, детских садов, больниц, учреждений культуры в районах. В Мишкинском районе мы также двигаемся по всем направлениям: событием стало открытие в этом году физкультурно-спортивного комплекса, где могут заниматься футболисты, баскетболисты, волейболисты, а также есть тренажёрный зал. Также в этом году в Мишкино мы открываем обновлённый ДК, ремонтируем школу".