Региональный проект "Курганская область зовет!" привлекает все больше людей

Предприниматель из Ямало-Ненецкого автономного округа Константин Линд планирует стать участником уникального регионального проекта "Курганская область зовет!" Константин приехал в нашу область, чтобы уточнить все детали и возможности проекта.

Предприниматель хочет на первоначальном этапе взять 100 гектаров земли в Белозерском районе для того, чтобы организовать агробизнес по производству зернобобовых культур, а в дальнейшем попробовать себя и в мясном животноводстве.

"О проекте "Курганская область зовет!" стало известно из социальных сетей. Ознакомившись с условиями – реально заинтересовался, так как проект предлагает целый комплекс мер поддержки – земля без торгов, гранты и субсидии для ведения агробизнеса, сельская ипотека и многое другое. Приехал, чтобы узнать все из первых рук и проконсультироваться", - поделился Константин Линд.

Начальник главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов, который встретился с потенциальным участником проекта, отметил: "Наш проект объединил все меры поддержки, которые Курганская область готова оказать людям, планирующим связать свою жизнь с нашим краем. Правительством Курганской области проделана большая работа, чтобы все они работали в комплексе и были доступно каждому".

На сегодняшний день в рамках проекта бесплатно предоставлен 21 земельный участок в районах Курганской области для крестьянско – фермерского хозяйства, 53 – для личного подсобного хозяйства и жилищного строительства. Также принято еще 109 заявлений на получение участков земли. Кроме того, граждане получили 16 субсидий на строительство индивидуальных жилых домов в 10 районах нашего региона.