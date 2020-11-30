Пять жительниц Курганской области получат знак отличия "Материнская слава" ко дню матери 

30 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Пять жительниц Курганской области получат знак отличия "Материнская слава" ко дню матери 

Знак отличия за рождение и достойное воспитание семи детей удостоена Кымбат Тапетова из села Васильевка. В сентябре 2020 года в семье произошло радостное событие – родился восьмой малыш. Как рассказывает газета "Вестник района", одна из дочерей - Айслу в этом году стала первокурсницей медицинского колледжа. Старшие братья уже самостоятельные. Азамат получил образование, живет с женой и маленькой дочкой в Тюмени, Алихан же – курсант Тюменского военно-инженерного училища. В семье очень уважают отца, который всегда является примером для подражания – имеющий высшее образование и уважение односельчан за годы работы ветврачом, не имеющий вредных привычек, несущий ответственность за свой род. 

Также знак отличия "Материнская слава" третьей степени вручили жительнице Юргамышского района, многодетной маме Марине Воронцовой из села Караси. Она воспитывает пятерых детей. Как пишет газета "Рассвет", это очень дружная семья, занимает активную жизненную позицию и пользуется авторитетом среди односельчан. Дети во всем помогают родителям, старшие хорошо учатся в школе. 

Ещё одной многодетной маме - Надежде Лукиной – знак отличия вручил глава Шумихинского района Сергей Максимовских. Надежда Александровна воспитывает дочерей Светлану и Анастасию, сыновей Виктора, Григория и Семена, рассказали в газете "Знамя Труда". 

В Шадринском районе награды удостоена Нина Булыгина из деревни Красная Нива. В семье четыре дочки и сын. 

Ирина Брайненгер из Далматовского района, которая также получила знак отличия, родила и воспитала 6 детей. Все члены семьи – сторонники активного образа жизни, увлечены семейным туризмом. 

Добрые пожелания награждаемым высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. "Большая семья в наше время - это большая редкость, большая ценность и большой труд. Удивляюсь и восхищаюсь жизненной энергией женщин в таких семействах. Их неисчерпаемой любви, которой хватает на всех. Рад, что у нас в области большие семьи - это ещё и пример для других - трудолюбивые, дружные. Спасибо вам, дорогие женщины, за воспитание детей, за ваш труд. Наша семья - это наша основа. В Курганской области, напомню, действуют хорошие программы для семей - это льготное предоставление земли для строительства дома, субсидии на ипотеку и возмещение затрат на строительство или покупку жилья",- отметил глава региона. 

Напомним, знак отличия Курганской области "Материнская слава" является формой поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей. В Курганской области 1105 награжденных: знаком отличия 1 степени (10 и более детей) – 24 человека, знаком отличия 2 степени (7-9 детей) – 134 человека, 3 степени (5-6 детей) - 947 человек. 

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пять жительниц Курганской области получат знак отличия "Материнская слава" ко дню матери 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети