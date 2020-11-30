Пять жительниц Курганской области получат знак отличия "Материнская слава" ко дню матери

Знак отличия за рождение и достойное воспитание семи детей удостоена Кымбат Тапетова из села Васильевка. В сентябре 2020 года в семье произошло радостное событие – родился восьмой малыш. Как рассказывает газета "Вестник района", одна из дочерей - Айслу в этом году стала первокурсницей медицинского колледжа. Старшие братья уже самостоятельные. Азамат получил образование, живет с женой и маленькой дочкой в Тюмени, Алихан же – курсант Тюменского военно-инженерного училища. В семье очень уважают отца, который всегда является примером для подражания – имеющий высшее образование и уважение односельчан за годы работы ветврачом, не имеющий вредных привычек, несущий ответственность за свой род.

Также знак отличия "Материнская слава" третьей степени вручили жительнице Юргамышского района, многодетной маме Марине Воронцовой из села Караси. Она воспитывает пятерых детей. Как пишет газета "Рассвет", это очень дружная семья, занимает активную жизненную позицию и пользуется авторитетом среди односельчан. Дети во всем помогают родителям, старшие хорошо учатся в школе.

Ещё одной многодетной маме - Надежде Лукиной – знак отличия вручил глава Шумихинского района Сергей Максимовских. Надежда Александровна воспитывает дочерей Светлану и Анастасию, сыновей Виктора, Григория и Семена, рассказали в газете "Знамя Труда".

В Шадринском районе награды удостоена Нина Булыгина из деревни Красная Нива. В семье четыре дочки и сын.

Ирина Брайненгер из Далматовского района, которая также получила знак отличия, родила и воспитала 6 детей. Все члены семьи – сторонники активного образа жизни, увлечены семейным туризмом.

Добрые пожелания награждаемым высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. "Большая семья в наше время - это большая редкость, большая ценность и большой труд. Удивляюсь и восхищаюсь жизненной энергией женщин в таких семействах. Их неисчерпаемой любви, которой хватает на всех. Рад, что у нас в области большие семьи - это ещё и пример для других - трудолюбивые, дружные. Спасибо вам, дорогие женщины, за воспитание детей, за ваш труд. Наша семья - это наша основа. В Курганской области, напомню, действуют хорошие программы для семей - это льготное предоставление земли для строительства дома, субсидии на ипотеку и возмещение затрат на строительство или покупку жилья",- отметил глава региона.

Напомним, знак отличия Курганской области "Материнская слава" является формой поощрения многодетных матерей за заслуги в воспитании детей. В Курганской области 1105 награжденных: знаком отличия 1 степени (10 и более детей) – 24 человека, знаком отличия 2 степени (7-9 детей) – 134 человека, 3 степени (5-6 детей) - 947 человек.