30 Ноября 2020
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Политика Курганская область
курган (2015) | Фото: Накануне.ru

Чиновники Зауралья продолжают проверять ремонтные работы в Кургане 

Заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьев по поручению главы региона проинспектировал состояние дворов и улиц областного центра в выходной. 

Осмотр вместе с главой Кургана Андреем Потаповым, руководителем Государственной жилищной инспекции Владимиром Чупахиным, руководителем административно-технической инспекции областного центра Ильей Мацканом начали с качества уборки дворов в Шевелевке и Заозерном. 

Несмотря на то, что дворы были выбраны для проверки случайным образом, видно, что уборка в них ведется. Практически везде подходы к подъездам свободны от снега и наледи, во дворах – ровные проезды, без колеи и бугров. Заместитель губернатора отметил: "У нас начинаются положительные изменения. Безусловно, до идеала еще очень далеко, но есть компании, которые ответственно подходят к делу. Это говорит о том, что работа выстроена в ГЖИ и административно-технической инспекции правильно. Онлайн взаимодействие с помощью мессенджеров с управляющими компаниями в круглосуточном режиме дает понимание, какие виды работ необходимы в том или ином доме. Все это позволило снизить жалобы и обращения горожан практически на 40 процентов". 

Отметим, что качество работы управляющих компаний в ежедневном режиме без перерывов на выходные и праздничные дни проверяют специалисты ГЖИ. Квартальные смотрители также оценивают качество вывоза мусора региональным оператором. Информация о недостатках сразу поступает в общий чат, где взаимодействуют руководители сферы ЖКХ. Фотоотчеты о коррекции ситуации высылаются в режиме реального времени.   

В Шевелевке руководители проверили работы в школе номер 11. С мая в здании идет капитальный ремонт. Но подрядчик – компания из Екатеринбурга – не справляется с объемами и сроками. Разговор с представителем строительной фирмы состоялся принципиальный - подрядчику поставили ряд условий – увеличить до 50 человек количество рабочих на объекте и предоставить откорректированный график, с учетом перехода на режим работы в несколько смен. Анатолий Воробьев подчеркнул оплата за качественно выполненные работы идет без задержек: "Мы стараемся максимально свои обязательства выполнять, но необходимо и встречное движение от строителей. Наша задача —закончить объект с хорошим качеством. Микрорайон большой, много молодежи, школу здесь очень ждут". 

Также в ходе объезда посмотрели фасадные работы в центре Кургана. Подводя итог объезда, Анатолий Воробьев сказал: "Тот вектор работы, который задал губернатор в прошлом году, выдерживаем. Город меняется, системно ведется взаимодействие с управляющими организациями, со строительными организациями. В следующем году продолжим заниматься и ремонтами, и обустройством дворов и общественных территорий, чтобы горожанам было уютно и комфортно". 

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Чиновники Зауралья продолжают проверять ремонтные работы в Кургане 

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