30 Ноября 2020
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Политика Курганская область
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

В первом чтении. Зауральские депутаты приняли бюджет региональной казны на предстоящие три года 

Депутаты Курганской облдумы в первом чтении рассмотрели законопроект об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В 2021 году в Курганской области планируется рост собственных доходов на 12,5%. Основные параметры областного бюджета на 2021 год составят: доходы - 48 млрд 707 млн рублей, расходы - 51 млрд 991 млн рублей; дефицит – 3,3 млрд рублей. 

Собственные доходы областного бюджета в 2021 году прогнозируются в сумме свыше 23,2 млрд рублей, что на 12,5% больше, чем в 2020 году. 

Бюджет Курганской области, как и прежде, сохранит социальную направленность. На финансирование социально-культурной сферы в 2021 году планируется направить свыше 31 млрд рублей или 60% от общего объема расходов областного бюджета. Сохранятся также все меры поддержки реального сектора экономики. 

На реализацию инвестиционной программы в 2021 году запланировано 1,5 млрд рублей собственных средств областного бюджета, из них на софинансирование с федеральным бюджетом – 79 млн рублей. 

Отмечалось, что одним из главных приоритетов налоговой политики является внутреннего налогового потенциала. Законопроект направлен на обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы региона в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств. Проект бюджета сформирован на основе 35 государственных программ Курганской области. На их реализацию планируется направить свыше 49 млрд. рублей, или 94,4% расходов бюджета. 

В первом чтении парламентарии рассмотрели законопроект "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2032 годов". Он сформирован в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, сбалансирован по доходам и расходам, и составит на 2021 год – 12,9 млрд. рублей, на 2022 – 13,5 млрд. рублей и на 2022 год более 14,3 млрд. рублей. 

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В первом чтении. Зауральские депутаты приняли бюджет региональной казны на предстоящие три года 

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