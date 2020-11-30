30 Ноября 2020
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Политика Курганская область
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Депутаты Курганской облдумы продолжают оказывать помощь больницам в период коронавирусной пандемии 

Депутат Курганской областной думы Владимир Казаков передал в Варгашинскую ЦРБ пять рециркуляторов, 1000 респираторов и 100 комбинезонов для медперсонала, а также инфракрасные термометры и пульсоксиметры. 

"Я знаю, насколько самоотверженно врачи сражаются за жизнь и здоровье своих пациентов, очень хочется помочь им в это непростое время, ведь в средствах индивидуальной защиты потребность, к сожалению, есть всегда. Варгашинский район – зона социальной ответственности предприятия, которое я возглавляю, здесь живет большая часть наших сотрудников и их близких. Верю, что мы обязательно победим эту болезнь, особенно если будем помогать и поддерживать друг друга", - отметил парламентарий. 

Также аппарат искусственной вентиляции легких для Катайской ЦРБ приобретен на средства завода "Курганстальмост" и предприятия "Синарский щебеночный карьер", директором которого является депутат областной думы Денис Хахалов

Парламентарий обратился с инициативой к главному врачу ЦРБ, чтобы узнать, какое оборудование необходимо в настоящий момент. Оказалось, что больница остро нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких. Приобрести за счет ее собственного бюджета такое дорогостоящее оборудование проблематично. 

"Я действовал и как депутат областной думы, и как житель Катайского района, где живу сам, где мои родные и друзья, - отметил Денис Хахалов. – Мы видим, какое это опасное и коварное заболевание. Поэтому по возможности должны приложить все усилия, чтобы поддержать наши больницы, помочь врачам спасать жизни и здоровье людей".   

"Аппарат для искусственной вентиляции легких сегодня, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, является для нас одним из самых значимых и важных, - сказал главный врач Катайской ЦРБ Сергей Мисюк, - и мы несказанно рады, что приобрести его нам помогли наши добрые друзья, наши меценаты". 

Новый аппарат, по словам медицинских работников, ультрасовременный, он оснащен интеллектуальной системой, способной самостоятельно подстраиваться под вес и рост пациента. Установлен он будет в реанимационном отделении больницы. Учитывая отдаленность района от областного центра, такой аппарат больнице жизненно необходим, он поможет продержаться тяжелым пациентам до приезда реанимобиля или санитарного вертолета. 

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Депутаты Курганской облдумы продолжают оказывать помощь больницам в период коронавирусной пандемии 

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