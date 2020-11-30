В Челябинской области за сутки скончались 12 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 284 случая COVID-19, среди заболевших четыре школьника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 26 тыс. 651 человека.

В настоящий момент в регионе 8 тыс. 593 заболевших. За сутки выписаны 245 человек, всего в регионе выздоровели 17 тыс. 134 пациента.

За прошедшие сутки умерло двенадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 83 и 84 лет, и женщины52, 78, 79, 81 и 83 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 81 и 88 лет и женщины 46, 68 и 83 лет.