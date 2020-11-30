Джо Байден сломал стопу, играя с собакой

Избранный президент США Джо Байден, которому недавно исполнилось 78 лет, сломал стопу, играя со своей собакой Мэйджором. Вероятно, ему потребуется ходить в голеностопном ортезе несколько недель, заявил врач Байдена.

"Первоначальный рентгеновский снимок не показал явных переломов, но в ходе клинического обследования и компьютерной томографии выяснилось, что имеются небольшие переломы боковой и средней клиновидных костей стопы", - рассказал доктор Кевин О'Коннор в воскресенье.

Ранее представитель офиса Байдена заявил, что тот вывихнул лодыжку и собирается пройти медицинское обследование.

Джо Байден станет самым старым президентом в истории США. Во время предвыборной кампании его команда даже опубликовала краткое содержание медкарты кандидата, чтобы показать отсутствие серьезных болезней и противопоказаний.

У Байденов две собаки породы немецкая овчарка – Мэйджор и Чемпион. Мэйджора Байден взял в приюте для животных в родном для себя штате Делавэр в конце 2018 года.