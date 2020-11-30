В Екатеринбурге до конца года продлили закрытие движения транспорта по Чкалова

Строители ООО "Брусника" продлили до 31 декабря текущего года закрытие движения транспорта по ул. Чкалова от ул. Шаумяна до ул. Депутатской. Напомним, что на данном участке проводятся работы по строительству сетей водоотведения, водоснабжения и дождевой канализации

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, до конца года движение транспорта будет осуществляться по ул. Шаумяна, Громова, Иркутской и пер. Воронежскому. Всю информацию по ремонтным работам дорожной части города можно отследить на информационной карте официального портала Екатеринбурга.