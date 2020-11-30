СМИ сообщили об участии украинских лоббистов в разработке санкций США по "Северному потоку - 2"

Группа украинских лоббистов оказала влияние на процесс разработки американских санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американских конгрессменов в вопросе санкций поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время "закулисно" работают в Вашингтоне.

Газета пишет, что украинцы искали "уязвимое место" в "Северном потоке – 2". По информации издания, лоббисты в 2018 году посчитали, что Россия не имеет судов, которые могут использоваться для укладки труб нужного диаметра.

Уточняется, что в результате их деятельности швейцарская компания Allseas прекратила соответствующие работы в связи с угрозой санкций США.

В октябре сообщалось, что администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода "Северный поток 2".

Санкции затронут компании, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на суда, участвующие в проекте.

В Госдепе подчеркнули, что вместе с Минфином намерены "использовать весь спектр санкционных возможностей", чтобы остановить строительство трубопровода.

Между тем, на днях оператор строительства газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG заявил, что намерен возобновить работы по трубоукладке уже до конца года, пишет Regnum.