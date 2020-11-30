Высотке быть. Администрация Екатеринбурга отклонила замечания по застройке Уралмаша

В мэрии Екатеринбурга прошли общественные обсуждения, касающиеся застройки исторического района Уралмаш высотными зданиями. Особый акцент был сделан на 29-этажной высотке, которую планируется возвести в составе ЖК "Есенин" на месте снесенного кинотеатра "Темп" - в границах улиц XXII Партсъезда - 40-летия Октября - Культуры - Красных Партизан.

Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии, горожане выдвинули 132 замечания, 129 из которых были связаны с высотной застройкой района. Так, больше всего горожане выступали за уменьшение этажности предполагаемых зданий и масштаба застройки, увеличение зеленой площади и т.д. Всего в слушаниях приняло участие 167 человек, 164 из которых проголосовали за отклонение проектов. Несмотря на это, данное предложение, а также все основные тезисы по итогу были признаны не подлежащими учету при принятии решения об утверждении (отклонении) проектов.

Из всех замечаний было утверждено только три:

111 - "Прекращение деятельности "АО "ЖК Есенин" путем реорганизации в форме преобразования представляет собой смену организационно-правовой формы компании, при этом все права и обязанности после завершения процедуры сохраняется. В том числе сохраняется обязанность по подготовке градостроительной документации".

А также 113, делающее акцент на ошибке в документации и 130, выступающее за поддержку проекта высотной застройки.

Участники заседания объяснили свое решение тем, что уменьшение этажности в историческом районе Екатеринбурга противоречит градостроительному регламенту, установленному для данной территории.

﻿﻿﻿"Активно живущий город подвержен изменениям и всегда стоит перед проблемой сочетания старого и нового. В условиях реконструкции сложившейся застройки архитекторы должны гармонично сочетать ее со стилистикой современной архитектуры. Фасадные решения новой застройки планируется выполнить с элементами конструктивизма, характерными для данной территории", - сообщается в ответе.

Напомним, место на Уралмаше, где до 2018 г. находился кинотеатр "Темп", хотят отдать под строительство 29-этажного жилого комплекса. При этом, застройщик, вероятно, не учитывает инфраструктуру территории и внешний облик микрорайона. ЖК будет располагаться между улицей 22-го Партсъезда и бульваром Культуры. По мнению жителей Уралмаша, "свечка" не только изуродует исторически сложившийся облик района, но и станет причиной проблем со светом, водой и свободными парковочными местами для окружающих домов.