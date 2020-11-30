30 Ноября 2020
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Общество Челябинская область
аптека лекарства (2016) | Фото:

В Челябинской области общественники выявили дефицит противовирусных препаратов в аптеках

В Челябинской области активисты ОНФ выявили в аптеках дефицит противовирусных препаратов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

В ходе мониторинга общественники проверили 272 аптеки в 61 населенном пункте. По ее итогам в 18 аптеках был выявлен дефицит противовирусных препаратов с действующими веществами Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон. Кроме того, в 29,8% аптек отсутствовали пероральные антикоагулянты с действующими веществами Ривароксабан, Апиксабан.

В 19,9% аптек не было гормональных противовоспалительных препаратов с действующими веществами Дексаметазон, Преднизолон, Метилпреднизолон. Антибиотики с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин отсутствовали только в 2,9% аптек.

Также общественники проверили работу диспетчерских служб региона. Так, средняя время дозвона составило 17 минут, а всего было принято 85% вызовов из поступивших в сутки.

В ОНФ подчеркнули, что результаты проверки переданы президенту РФ.

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В Челябинской области общественники выявили дефицит противовирусных препаратов в аптеках

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Теги: аптека, ОНФ, лекарства, препарат,



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