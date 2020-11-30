Врач Марадоны заявил о непричастности к гибели футболиста

Врач Леопольдо Луке, который занимался лечением аргентинского футболиста Диего Марадону, заявил, что не причастен к его смерти.

У медика в доме и в клинике прошли обыски. После этого он заявил, что пытался сделать все возможное, чтобы спасти спортсмена. Он отметил, что был частью команды медиков, а не лечащим врачом, и не был лично ответственен за выписку Марадоны.

Как отметил Луке, футболисту нужно было пройти реабилитацию в клинике, но тот "не хотел этого", сообщает "Коммерсант".

Напомним, 2 ноября знаменитый футболист был помещен в клинику в городе Ла-Плата. Источники в окружении звезды сообщали, что Марадоне потребовалась корректировка лекарственной схемы, которую он принимает.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона умер от остановки сердца. Ему было 60 лет.