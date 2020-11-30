Взрыв в доме во Всеволожске: пострадал ребенок

В квартире многоэтажного дома во Всеволожске Ленинградской области произошел взрыв.

В настоящее время эвакуировано около 40 человек. В результате происшествия пострадал ребенок, которого для обработки порезов направили в стационар. Решается вопрос о размещении людей.

В одной из квартир 29 ноября взорвался баллон с газом для оборудования натяжных потолков. По данным властей, в результате взрыва пострадали три квартиры. На ремонт поврежденных помещений будут выделены средства из резервного фона региона.

Напомним, ранее в Магнитогорске в квартире жилого дома по улице Труда произошла разгерметизация углекислотного баллона.

В этот момент в квартире находились две женщины и девятилетний мальчик. В результате инцидент никто не пострадал.