Через несколько дней Великобритания может одобрить вакцину от коронавируса

Великобритания планирует стать первой западной страной, одобрившей вакцину против коронавируса, сообщает Financial Times.

Как ожидается, это произойдет через несколько дней. Поставки вакцины от немецкой BioNTech и американской Pfizer, начнутся в течение нескольких часов после получения разрешения. Как ожидается, это случится 7 декабря, передает "Коммерсант".

Ранее Евросоюз выразил надежду на то, что вакцина от COVID-19 будет зарегистрирована в ЕC в декабре.

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, новости о ее разработке звучат "обнадеживающе". По ее словам, в декабре или после Нового года начнется вакцинация от коронавируса.