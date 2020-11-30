30 Ноября 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

В центре "Вектор" сообщили, когда закончится эпидемия

Эпидемия коронвируса закончится в 2021 году, сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По его словам, изменений в вирусе практически не происходит. При этом эксперт отметил, что вирус никуда не уйдет. Тем временем, уже произведено 35 тыс. доз вакцины "ЭпиВакКорона". Из них около 5 тыс. направлены на исследования, а остальные поступят в гражданский оборот в декабре, сообщает ТАСС.

Ранее Максютов сообщил, что исследования вакцины "ЭпиВакКорона" российского производства начнутся на подростках в возрасте 14-17 лет начаться в декабре текущего года.

В настоящее время препаратом вакцинированы 50 добровольцев старше 60 лет.

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В центре "Вектор" сообщили, когда закончится эпидемия

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Теги: пандемия, коронавирус



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