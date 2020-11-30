Работники Уралвагонзавода: Наш цех как картинка

Уралвагонзавод участвует в федеральной программе занятости, чтобы поддержать работников в период падения объемов производства. В цехе хребтовых балок практически весь персонал занят на основной работе. Как рассказывается в статье в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель", подразделение выполняет заказ по производству комплектующих для полувагонов и цистерн, а также участвует в изготовлении опытных партий экспериментальных моделей подвижного состава. В хозяйственных работах, которые финансируются за счет государственной программы, задействованы вспомогательные службы.

"Люди понимают, что это дополнительный шанс заработать деньги. Поэтому они охотно участвуют в общественных работах, – говорит старший хозмастер Галина Дзюбко. – Хотела бы отметить участок 343 под руководством Евгения Бурденюка. Этот коллектив поработал на совесть. Также слова благодарности хочу сказать маляров из службы АХО. Они были назначены бригадирами, руководили людьми, выполняли задания. Начальник цеха строго контролирует организацию работ. Это приносит результаты. Наш цех теперь как картинка: покрашены стены, балки, оборудование. Давно хотели привести в порядок лестничные марши, им вот теперь благодаря программе мы это делаем. Хорошо, что Уралвагонзавод заботится о своих сотрудниках".

Каждый день сотрудники половину рабочего времени выполняют свои непосредственные обязанности и остаток смены заняты на хозяйственных работах. Маляр Екатерина Кротова говорит, что это неплохая возможность заработать – итоговый доход за месяц может выйти даже больше, чем средняя зарплата.

"Реализация программы началась в конце октября. В ноябре удалось сделать многое по благоустройству. Работа найдется всегда", – уверен заместитель начальника по производству Станислав Гладких.

Всего мерой социальной поддержки смогли воспользоваться 758 заводчан. Сотрудники вагоносборочного и металлургического производств заняты на благоустройстве, текущем ремонте оборудования и других вспомогательных работах. За этот период они получают две трети среднего заработка и дополнительный доход из расчета оклада 15 тыс. руб. и районного коэффициента пропорционально фактически отработанному на временных работах периоду. Программа была рассчитана на пять недель, до конца ноября.

Между тем Уралвагонзавод ведет планомерную контрактную работу, чтобы загрузить заказами производственные мощности. Предприятие выполняет обязательства по договорам, согласно которым в 2021 году будет выпускаться подвижной состав. Это контракты с ФГК и еще одной отечественной компанией на производство и поставку полувагонов и цистерн.