В США готовятся к беспорядкам после выборов. Вокруг Белого дома построили 2,5-метровый забор

США готовятся к акциям протеста, которые могут пройти в результате выборов, причем при любом результате. Вокруг Белого дома в Вашингтоне возвели ограждение высотой 2,5 метра.

Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться, передает Интерфакс.

Заграждения появились также вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где проходили многие акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

К возможным протестам на фоне выборов президента США готовятся и многие магазины, расположенные на центральных улицах Вашингтона, Нью-Йорка и других городов. Владельцы заколачивают витрины досками, фанерой.

К беспорядкам начали готовиться люксовые сети универмагов Saks Fifth Avenue, а также популярные в США Macy's. Магазины Tiffany также оборудуют витрины специальной защитой.

Ранее сообщалось, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) и погранично-таможенная служба США (CBP) получили информацию, что в день президентских выборов 3 ноября в Вашингтоне могут вспыхнуть беспорядки.

В свою очередь губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом ранее заявил, что готовится к беспорядкам после выборов, а власти Чикаго провели учения на случай дестабилизации ситуации.

В октябре компания YouGov обнародовала результаты опроса общественного мнения, согласно которым большинство избирателей (56%) ожидают роста насилия в стране после выборов 2020 года.