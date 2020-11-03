04 Ноября 2020
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Председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда (2012) | Фото: Накануне.RU

"Самочинно пытаться изгнать бесов - опасно и вредно", - представитель РПЦ о волгоградских экзорцистах

В РПЦ осуждают экзорцизм с помощью чеснока и святой воды в Волгоградской области. Обряд прокомментировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд изгнания бесов. На видео запечатлено, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. Раздаётся крик "очищаемого" мальчика. Органы опеки начали проверять обстоятельства случившегося.

Легойда отметил, что в традиции древней Церкви действительно существовала практика изгнания бесов (экзорцизм, в просторечии: отчитка), которую проводил опытный священник в исключительных случаях и по благословению правящего архиерея.

"К сожалению, в наши дни нередко бытует ложное представление, что изгнание бесов - это панацея от всех жизненных проблем. Пьет - отчитка, не делает уроки - отчитка. Этим, увы, не без успеха пользуются всевозможные лжестарцы, удовлетворяя потребность не в духовном окормлении, а в фактически магическом ритуале для "решения" всех проблем сразу. Самостоятельно выносить суждение о том, что человек, а в особенности ребенок, одержим злым духом, а тем более, самочинно пытаться изгнать из него бесов - опасно и вредно", - считает представитель РПЦ.

Он добавил, что семье требуется квалифицированная помощь врачей для определения состояния душевного здоровья их ребенка, а также совет опытного пастыря.

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"Самочинно пытаться изгнать бесов - опасно и вредно", - представитель РПЦ о волгоградских экзорцистах

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Теги: изгнание бесов, экзорцизм, владимир легойда



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Ранее 02.11.2020 20:50 Мск В Волгоградской области родители "изгоняли бесов" из сына чесноком и святой водой

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